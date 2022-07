Szczere wyznanie byłej wokalistki Ich Troje po latach. Przerwała milczenie

Justyna Majkowska do zespołu Ich Troje dołączyła w 2001 roku. To właśnie z nią nagrali takie hity, jak m.in. "Powiedz" czy "Razem, a jednak osobno". Wokalistka postanowiła jednak odejść z zespołu w 2003 roku. - Byłam po prostu tym wszystkim zmęczona. To był główny powód. Wszyscy powtarzali mi, że trzeba być idiotką, żeby odchodzić z zespołu w momencie, gdy jest na szczycie, i gdy można już spijać śmietankę z popularności - wyznała po latach Plejadzie Majkowska.