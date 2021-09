Poruszające wyznanie Ewy Minge. "Pomagałam odejść konającej mamie"

Ewa do dziś nie jest w stanie pogodzić się ze śmiercią ukochanej rodzicielki. Celebrytka towarzyszyła jej do samego końca i była wiernym świadkiem jej cierpienia. "Miałam takie myśli, gdy mama oddychała już jak maszyna, że wystarczyło położyć jej poduszkę na twarzy, by pomóc jej odejść. Zastanawiałam się, czy w ostatnich chwilach podłączyć ją do kroplówki, ale to byłoby przedłużenie cierpienia, podlewanie kwiatka, który nigdy nie wstanie" – wyznaje Minge na łamach autobiograficznej książki "Życie to nie bajka".