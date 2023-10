Szczere wyznanie Kurdej-Szatan o małżeństwie. "Może do siebie nie pasujemy jednak"

O aktorce zrobiło się też głośno w związki z jej kontrowersyjną wypowiedzią na temat Straży Granicznej. Można powiedzieć, że był to gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o jej karierę. Wielu pracodawców wycofało się wówczas ze współprac z aktorką, m.in. Play. Przypomnimy tylko, że Kurdej-Szatan na początku listopada 2021 r. zamieściła na Instagramie wpis, w którym nazwała strażników granicznych "maszynami do zabijania bez serca i bez mózgu". Posunęła się do jeszcze śmielszego stwierdzenia - "Mordercy". Wpis szybko usunęła, ale jak dobrze wiemy, Internet rządzi się swoimi prawami, a co raz pojawi się w sieci już z niej nie zniknie.