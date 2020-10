Ma za sobą nieudaną próbę samobójczą. Opowiedziała o tym w programie

Sharon Osbourne opowiedziała o nieudanej próbie samobójczej

W życiu Sharon nie zawsze było kolorowo. W rozmowie w programie "The Talk" przyznała, że w pewnym momencie "nie mogła znieść" swojego życia. Gwiazda od 28 lat zmaga się z ciężką depresją i przez cały czas przyjmuje leki.

Po nieudanej próbie samobójczej Sharon zgłosiła się po pomoc do ośrodka, w którym poznała dwie młode kobiety. To właśnie one zmieniły jej spojrzenie na życie. Żona Ozzy'ego przyznała, że kiedy opowiedziały swoją historię, była zszokowana.