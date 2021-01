Szczygieł ma nietypowe zainteresowania. Internauci są zachwyceni jego pomysłem

Do akcji WOŚP dołączył w tym roku także nagradzany pisarz i dziennikarz Mariusz Szczygieł. Trzeba przyznać, że jego pomysł na wsparcie jest chyba najciekawszy. Każdy sposób zachęcenia ludzi, by wpłacali pieniądze na WOŚP jest na wagę złota, ale Szczygieł robi to najbardziej humorystycznie.