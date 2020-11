Szroeder zostawiła niezablokowany telefon. Ukochany dał jej nauczkę

Natalia Szroeder bardzo dba o to, by na jej profilach w mediach społecznościowych nie pojawiały się przypadkowe, byle jakie fotki. Każda jest wysmakowana albo ma coś przekazać. Ale nie najnowsza. Ta pojawiła się na instagramowym koncie piosenkarki bez jej wiedzy i była "prztyczkiem w nos" od chłopaka Szroeder - Quebonafide .

"Zostawianie odblokowanego telefonu nie należy do najlepszych pomysłów, karniaczek, pozdrawiam hihihi" - czytamy w opisie do zdjęcia. Na fotce widać twarz Natalii - są okulary i nieco skrzywiona mina. Gwiazda absolutnie nie musi wstydzić się tego naturalnego ujęcia. Na szczęście Quebo, który dorwał się do telefonu swojej dziewczyny, był dla niej łagodny.