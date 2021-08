Nie ma pieniędzy na nagrobek Ewy Demarczyk. Rodzina apeluje o pomoc

- Dzwoniłem do niej, rozmawialiśmy. Nie miała już artystycznych planów. Zajmowała się codziennym życiem - powiedział w rozmowie z "Faktem" Leszek Staśto, szwagier Ewy Demarczyk. - Nic jej nie było. W każdym razie nie chorowała poważnie. Miała takie zwykłe dolegliwości, jak nadciśnienie, ale to niemal każdy ma w pewnym wieku. Nic nie zapowiadało dramatu. To wszystko stało się nagle i niespodziewanie. Ewa zmarła we śnie - dodał.