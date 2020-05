"Szczęka mi opadła". Znani reagują na wideo Hołowni

Nieco ponad 20-minutowy live Szymona Hołowni z 2 maja jest hitem w sieci. Wideo odtworzono już ponad 600 tys. razy i doczekało się wielu komentarzy. Także znanych osób. O płaczącym Hołowni wypowiedzieli się m.in. Szczepan Twardoch i Mama Ginekolog.

Szymon Hołownia 2 maja nagrał krótką relację na żywo za pośrednictwem Facebooka. Takich materiałów na jego profilu jest znacznie więcej, ale to ten klip wideo internauci zapamiętają na długo. Wszystko przez to, że w ostatnich minutach relacji Hołownia wzruszył się do łez, trzymając w ręku Konstytucję i zapowiadając, że chce właśnie takiej Polski, którą przedstawia Konstytucja.

Zobacz: Wybory 2020. Szymon Hołownia tłumaczy płacz nad konstytucją. Uderza w TVP i Andrzeja Dudę

Emocjonalna reakcja Hołowni nie mogła pozostać bez odpowiedzi. Wideo kandydata na prezydenta odtworzono ponad 600 tys. razy - rekordowa, jak na jego profil, liczba. Hołownia chwalony jest za charyzmę i rozprawianie się z hejterami, którym odpowiada na kolejne zarzuty.

Cóż, ta jego charyzma nie przechodzi bez echa także wśród znanych osób, których w sieci obserwują tysiące Polaków.

Twardoch i Mama Ginekolog reagują

Pisaliśmy wam o komentarzu Kuby Wojewódzkiego, ale nie on jeden odniósł się do słynnego już nagrania kandydata.

- Nikt tak pięknie nie płacze jak Szymon Hołownia - skomentował pisarz, Szczepan Twardoch i udostępnił w komentarzach pod swoim ostatnim postem wideo byłego prezentera TVN.

Twardoch we wspomnianym poście skrytykował Andrzeja Dudę po jego ostatniej konferencji prasowej.

"Gazociąg to niewątpliwie sprawa ważna, w tej chwili jednak mamy pandemię, kryzys gospodarczy oraz konstytucyjny, sprawy jednak nieco, zdaje się, ważniejsze. Pełniący urząd prezydent nie poświęca im zaś w swoim wystąpieniu ani słowa" - pisał. Cały kontekst w naszym poprzednim tekście.

O wzruszonym Hołowni opowiedziała też na Instagramie Nicole Sochacki-Wójcicka, czyli dobrze znana Polkom Mama Ginekolog.

Przynała, że jej mama "wkręciła się w Szymona Hołownię" i śledzi jego polityczne poczynania od miesięcy. Jest na tyle zdeterminowanym wyborcą Hołowni, że apeluje w rodzinie o to, by na niego głosowali. Blogerka i ginekolog długo się opierała, ale obejrzała słynny live Hołowni, który od razu ją do siebie przekonał.

- Szczęka mi opadła - mówi zachwycona.

- Ogromna, ogromna charyzma. Mówi tak zupełnie bez lęku, rozprawia się z hejterami tak, jak ja bym to zrobiła - skomentowała.

Mama Ginekolog zaznaczyła, że nie jest to agitacja wyborcza i nikogo nie będzie namawiała na to, by głosowali w (być może) zbliżających się wyborach na Hołownię, ale zachęciła, by chociaż zobaczyli jego wideo z konstytucją.