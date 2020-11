Tabloid przyłapał Joannę Liszowską. Zapomniała o godzinach dla seniorów

Przywrócone zostały również godziny dla seniorów. Co do ostatniej zasady, starań jej przestrzegania i nadzoru pracowników sklepów, zdarzają się jednak wyjątki. Mimo, iż w godzinach o 10:00 do 12:00 powinni robić zakupy seniorzy, zdarza się, że nie tylko oni znajdują się wówczas w sklepach. "Super Express" donosi, że właśnie w tych godzinach przyłapano niedawno w jednej z podwarszawskich galerii Joannę Liszowską. Aktorka, jak twierdzi informator tabloidu, odwiedziła wówczas nie tylko sklepy odzieżowe, ale i spożywczy.