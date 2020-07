Taco Hemingway atakuje "Polskim tangiem". Czy przechyli szalę w niedzielnych wyborach?

Bardzo popularny warszawski raper na pięć minut przed wyborami prezydenckimi opublikował utwór, który jest bardzo mocnym oskarżeniem PiS-owskich rządów. Czy skłoni jednak młodych ludzi do zaprotestowania przeciwko władzy przy wyborczych urnach?

Taco Hemingway zrobił to, co robił zawsze. Ale zarazem zrobił coś, czego nie zrobił nigdy. Bez żadnych większych zapowiedzi opublikował nowy utwór - jego fanki i fani są do tego przyzwyczajeni, dużo jego wydawnictw ukazywało się niespodziewanie. Ale nikt nie mógł się spodziewać, że artysta tak jasno i otwarcie opowie się po jednej stronie polskiego sporu politycznego.

Rzecz rzadka - mało kto na polskiej scenie artystycznej wyraźnie deklaruje swoje polityczne poglądy i zabiera publicznie głos w sprawach związanych z polityką. Rzecz na dodatek jest jeszcze bardziej wymowna, bo dzieje się w mocno nieprzypadkowym momencie - tuż przed wyborami. A podczas tego głosowania, jak rzadko kiedy, nic nie jest przesądzone, wynik rozstrzygnąć się może dosłownie o włos i każdy głos może mieć kluczowe znaczenie.

Kiedy sondaże wskazują, że obaj kandydaci w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich idą prawie łeb w łeb, głos artysty, którego popularność mierzy się milionami odsłon na YouTube'ie (nowa piosenka w ciągu kilku godzin przebiła granice pół miliona a kolejne tysiące zbiera co minutę) i odsłuchów w serwisach streamingowych, bez wątpienia może przechylić szalę na jedną ze stron. Tym bardziej, że Taco przemawia do młodzieży - grupy, w której stosunek do polityki jest raczej zdystansowany, a frekwencja wyborcza - zdecydowanie nie najwyższa.

Polskie tango

Co wyrapował Hemingway w swoim najnowszym utworze, "Polskim tangu", będącym zapowiedzią najnowszej płyty, planowanej jeszcze na lato? Nie brakuje w nim mocnych słów na temat sytuacji w Polsce i polskich absurdów. "Moim krajem może rządzić byle miernota" - rapuje artysta, niedwuznacznie dając do zrozumienia, jaki jest jego stosunek do obecnego prezydenta. Nie ma też litości dla jego wyborców, dających się manipulować przez propagandowe działania władzy: "wrogiem jest szczepionka i 5G, dorosłych edukuje byle stronka na FB".

Hemingway nie waha się też odwołać do prawdziwego pomnika rodzimego patriotyzmu, znanego każdemu polskiemu dziecku wiersza Władysław Bełzy, "Katechizm młodego Polaka". Ale ten katechizm w ustach rapera nabiera zupełnie innego wydźwięku. Jest wulgarnym wyznaniem wiary kogoś bez właściwości i bez litości, polityka, który dba tylko o własny interes. "Gdzie ty mieszkasz? Na strzeżonym. W jakim kraju? W tym pop....olonym". Pod koniec jest jeszcze mocniej: "A w co wierzysz? W nic nie wierzę!".

Ruch Ośmiu Gwiazd

Jednak najbardziej bolesny cios Hemingway zostawił na koniec teledysku do nowej piosenki - na ekranie pojawia się osiem gwiazdek. To nie przypadek, to jasna deklaracja. Od kilku tygodni w taki sposób manifestują swoje poglądy najbardziej radykalni przeciwnicy rządzącej partii. Można się z tym spotkać zarówno na transparentach podczas ulicznych demonstracji, jak i w internecie - na zdjęciach profilowych na Facebooku czy w memach.

