Tadeusz Müller: Mniej znaczy lepiej. Pora na życie minimalistyczne

Wybór należy tylko do nas. Socjologiczną kwestią jest, na co się zdecydujemy. Czy wspieramy podaż i napędzamy koniunkturę, po to, by firmy z niemięsnych branż mogły zarobić? Czy stajemy się bardziej rozsądni, uwrażliwiamy się i z tych pobudek nakręcimy popyt na tego typu produkty? To kwestia tego, czy wygra intuicja, czy rozum. Intuicja podpowie, że łatwiej kupić kawałek schabu i zrobić szybki obiad, ale rozum jest wbrew temu. Nad roślinnym posiłkiem może i się napracujesz, poświęcisz więcej czasu w przygotowanie, ale będziesz na pewno zdrowszy.