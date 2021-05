Tak dowiedział się o śmierci dziadka. Scena jak z filmu

TMZ.com podaje, że gdy amerykańska ambasada zdzwoniła do Harry'ego, by poinformować o śmierci księcia Filipa, wnuk Elżbiety... smacznie spał. I trudno się dziwić, bo w USA był wtedy środek nocy, a dokładnie 3.00 nad ranem. To, co działo się później, wygląda jak scena z filmu.