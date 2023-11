Tak mieszka Michał Wiśniewski w willi za 5 milionów złotych: symulator lotów, kolekcja trunków i liczne portrety (ZDJĘCIA)

Michał Wiśniewski i jego żona numer 5, czyli Pola, są w trakcie budowy wymarzonego domu. Postępy z pracy relacjonują w specjalnym programie "Jestem, jaki jestem" na YouTubie. Zanim małżeństwo wprowadzi się do nowoczesnego gniazdka, to na co dzień mieszkają w pełnej przepychu willi zlokalizowanej w podwarszawskich Łazach, z którą Wiśnia zapłacił 5 milionów złotych.