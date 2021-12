Tak wyglądają święta na bogato. Dosłownie

Skupienie na rodzinach było widoczne na każdym kroku. Dla gości w Crystal Mountain, choć byli daleko od domów, był to zdecydowanie rodzinny czas. Już wczesnym wieczorem wszyscy chowali się w swoich pokojach, więc życie nocne praktycznie nie istniało. Choć hotel oferował miejsca do wieczornego imprezowania, raczej nie było chętnych. Nie było balowania do rana w klubie i szukania przygód. To nie był weekend dla singli, to był czas dla rodziny.