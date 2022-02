Tak wyglądała 10 lat temu. Anna Czartoryska poznała wtedy przyszłego męża

"Jesteśmy teraz w Zakopanem, gdzie 10 lat temu kręciliśmy 'Szpilki na Giewoncie'. Moja postać Xenia, folkowo-rockowa piosenkarka, miała kręcone włosy i najmodniejsze wtedy 'smoky eye'. Charakteryzacja zajmowała mnóstwo czasu, ale pomyślałam że to będzie fajny kontrast do innych ról, które wtedy grałam - wysportowaną buntowniczkę, Ankę w 'Przystani' i delikatną hipiskę, Paulę w 'Rozlewisku'. To był chyba styczeń 2012 i były rekordowe mrozy" – wspominała aktorka.