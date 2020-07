Po pierwszy odcinku próbowała się zabić. Tamar Braxton błagała, by tego nie puszczać

Młodsza siostra Toni Braxton miała lada dzień zostać gwiazdą nowego reality show. Premiera została jednak przesunięta, gdyż Tamar trafiła do szpitala. Teraz już wiemy, że kobieta próbowała popełnić samobójstwo

43-latka trafiła do szpitala 16 lipca. Jej chłopak wezwał pogotowie do pokoju hotelowego Ritz-Carlton w Los Angeles, gdzie znaleziono nieprzytomną gwiazdę. W jej ciele wykryto niemalże zabójczą mieszankę alkoholu i narkotyków. Od początku spekulowano, że nie było to przypadkowe przedawkowanie. Ale dopiero teraz Tamar potwierdziła próbę samobójczą.

Piosenkarka i gwiazda TV w oficjalnym oświadczeniu stwierdziła, że tylko dzięki Bogu i Jego łasce może teraz wracać do zdrowia. To, co wydarzyło się 16 lipca w hotelowym pokoju, nazwała "próbą zakończenia bólu i życia". Tamar Braxton przyznała się do problemów psychicznych, które nasilały się od 11 lat.

Braxton twierdzi, że szczególnie przez ostatnie 5 lat była przepracowana, niegodnie opłacana, wykorzystywana i zdradzona przez producentów telewizyjnych. Czarę goryczy miał przelać seans pierwszego odcinka reality show "Tamar Braxton: Get Ya Life!". Stacja We TV chciała go wyemitować 30 lipca, ale kilka dni temu przesunęła premierę na początek września.

Braxton błagała wcześniej władze stacji, by nie puszczały "Get Ya Life!", bo nie podobał jej się sposób, w jaki została ukazana. "Sfilmowali zniszczenia, których dokonali dla zysku" – twierdzi gwiazda, która uważa się za ofiarę korporacji. "Czułam, że nie żyję. Po prostu egzystowałam dla czyjegoś zysku i to mnie zabiło" – napisała w oświadczeniu.

Tamar Braxton współpracę z We TV zaczęła w 2011 r. Została wtedy jedną z gwiazd reality show "Braxton Family Values". Później była współprowadzącą "The Real" na kanale Fox (zdobyła za to nominację do Daytime Emmy), a w 2019 r. zwyciężyła drugą edycję "Big Brothera" dla celebrytów.

Jej kariera w show-biznesie zaczęła się jednak dużo wcześniej, bo już w latach 90. Śpiewała wtedy w rodzinnej formacji The Braxtons - u boku starszej o 9 lat Toni, autorki przeboju "Un-break My Heart" i trzech innych sióstr. Później skupiła się na karierze solowej (od 2000 r. nagrała pięć płyt), a także na występach w telewizji. Poza wspomnianymi programami była też uczestniczką "Tańca z gwiazdami" i zaliczyła kilka epizodów serialach.