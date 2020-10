Ten zespół motywuje Igę Świątek do zwycięstwa. Czego słucha polska tenisistka?

Guns N' Roses pomaga Idze Świątek wygrywać turnieje?

Okazuje się, że przed meczami tenisistka słucha "Welcome To The Jungle" - słynnej piosenki Guns N' Roses. Jak sama przyznaje, "to jest jej piosenka tuż przed meczem" i nie zamierza rezygnować ze swojego rytuału. "Chcę zachować moją rutynę. Właściwie chciałam to zmienić, bo słuchanie codziennie tej samej piosenki jest już nieco nudne. Ale pozostałam przy Guns N' Roses przed ćwierćfinałem, bo chciałam wygrać" - podają wirtualnemedia.pl.