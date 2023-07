Teresa Tuszyńska zakochała się w aktorze, który ją odrzucił. Na złość poślubiła jego przyjaciela

Aktorka Teresa Tuszyńska stała się sławna jeszcze jako nastolatka po roli w filmie "Do widzenia, do jutra", w którym partnerowała Zbigniewowi Cybulskiemu. To była jej przepustka do wielkiego filmowego świata, a zarazem do życia towarzyskiego "high society", suto zakrapianego alkoholem. Kazimierz Kutz nazwał Tuszyńską "Tetetką". Jej inicjały znakomicie kojarzyły mu się z radzieckim pistoletem i zabójczym temperamentem jednocześnie.