Teri Hatcher ma 55 lat i wyrzeźbione ciało. Pokazała je na Instagramie

"Oto kim jestem" - mówi z dumą o sobie i o swoich przedsięwzięciach Teri Hatcher.

W Polsce Teri Hatcher znana jest głównie dzięki rolom w serialach "Superman" i "Gotowe na wszystko" . W grudniu tego roku skończyła 55 lat i chociaż nie jest już tak rozchwytywana przez reżyserów i producentów, to jest w znakomitej formie!

Udowodniła to pokazując zdjęcia w bikini na Instagramie. Nie są to jednak kuszące fotki w seksownych pozach. Hatcher pokazała mięśnie i nie użyła żadnego filtra czy specjalnego światła. Potem w wywiadzie wyznała, że chciała powiedzieć przez to "oto kim jestem!"