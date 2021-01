No i po małżeństwie! Tim Robbins miał "sekretną żonę" młodszą o 33 lata

Tim Robbins się rozwodzi. Niestety, jego związek nie wypalił. Szkoda? Oczywiście, ale ciekawe jest to, że informacja o rozwodzie dotarła do mediów, a o ślubie, który miał odbyć się już dość dawno - nie. Robbins wprawił w osłupienie nie tylko swoich wielbicieli, ale i dziennikarzy. Nie mieli pojęcia, że gwiazdora i jego dziewczynę łączy coś więcej niż luźna relacja. A jednak! Robbins miał "sekretną żonę". Od kiedy? Nie wiadomo.

62-letni aktor złożył dokumenty rozwodowe w sądzie w Los Angeles. Chce rozwieść się z Gratielą Brancusi, która ma być o 33 lata młodsza od Robbinsa, a więc ma tylko 29 lat. Czyli wiekiem bliżej jej do synów gwiazdora - 31-letniego Jacka i 28-letniego Milesa. Kobieta pochodzi z Rumunii, skończyła studia na uniwersytecie w Bukareszcie w 2012 r.

Cztery lata później poznała Robbinsa. Oboje działali w organizacji non-profit prowadzonej przez aktora już od 40 lat - The Actors' Gang. Ona odpowiadała za marketing, on był dyrektorem artystycznym. Szybko zaiskrzyło, ale zakochani ukrywali swój związek.

Pandemia zrobiła swoje. Rozstali się w 2020

Razem publicznie pojawili się dopiero w lutym 2018 r. na premierze serialu "Here and Now". Ponad rok później na palcu Gratieli wypatrzono błyskotkę, która mogła być pierścionkiem zaręczynowym. Jednak nie pojawiły się żadne informacje o ślubie.