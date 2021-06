Tłumy na pierwszym koncercie Zenka Martyniuka po pandemii

Pod koniec maja rząd poinformował o zniesieniu obostrzeń związanych z działalnością koncertową. Od 4 czerwca artyści mogą chociażby dawać występy na świeżym powietrzu. Aby do tego doszło, organizatorzy muszą spełnić jednak konkretne warunki. Chodzi m.in. o to, by co drugie miejsce na widowni było zajęte, a ilość osób na wydarzeniu nie mogło przekraczać 250 osób (do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione na COVID-19).