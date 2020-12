Na szczęście zrobił USG. "Za kilka miesięcy byłoby już bardzo źle"

O tym, że Zygmunt Chajzer trafił do szpitala, dowiedzieliśmy się 26 listopada z Facebooka jego syna. Filip Chajzer opublikowała post, w którym poinformował, że ojciec lada chwila przejdzie operację w jedne z warszawskich klinik. O tym, że coś mu dolega, Chajzer dowiedział się przy okazji badań kontrolnych, na które wysłał go syn. "Za kilka miesięcy byłoby już bardzo źle... To był ostatni dzwonek. Jeśli możecie zrobić coś dla facetów, których kochacie - wyślijcie ich na badania" - apelował młody Chajzer.