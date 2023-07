"To bzdury wyssane z palca, nie łączcie nas z tym" - żadna stacja nie chce się przyznać do nawiązania współpracy z Jakimowiczem. Czy aktor blefuje?

Jakimowicz opublikował w swoich mediach społecznościowych film, w którym zapowiada, że będzie miał nowy program w jednej z telewizji. Siedzi w miejscu, które przypomina studio telewizyjne, wokół są kamery i mikrofony. To wyraźna sugestia, że już niedługo będzie go można zobaczyć na ekranie któregoś z polskich - Jakimowicz wyraźnie akcentuje to słowo - nadawców.