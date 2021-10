To nie była dieta cud. Hollywoodzki gwiazdor wylądował w szpitalu

W programie "Hot Ones" Mila Kunis po raz kolejny zaprzeczyła doniesieniom o problemach w jej małżeństwie. Z troską opowiedziała też historię związaną z filmem "Jobs", w którym Kutcher zagrał główną rolę. Wygląda na to, że aktor bardzo poważnie potraktował to zawodowe wyznwanie. Tak bardzo chciał się wczuć w postać "jednego z największych wizjonerów XX wieku", że dwukrotnie znalazł się szpitalu.