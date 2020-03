Tom Hanks poinformował, jak czuje się 2 tygodnie po zarażeniu koronawirusem

Ostatnio płynie do nas znacznie więcej negatywnych niż tych pozytywnych wieści. Wśród ostatnich doniesień przeczytacie, że koronawirusa ma Harvey Weinstein - producent, którego dopiero co skazano na więzienie po głośnym procesie o gwałty i molestowanie. Zarażony jest też muzyk, Placido Domingo. Lista znanych osób, u których wykryto COVID-19, wydłuża się. Ale do pozytywnych wieści można zaliczyć ostatni wpis Toma Hanksa, który także choruje.