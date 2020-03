Tomasz Kammel ma nową dziewczynę. "Mam słabość do mądrych kobiet"

- Mam słabość do mądrych kobiet. Lubię dzielić życie z kimś, kto tak jak ja uwielbia działać, pracować, tworzyć. Rozmowy o pracy mnie napędzają. Przy tym podziwiam mężczyzn decydujących się na pójście na tacierzyński. Nie wiem, czy sam bym potrafił. To ogromne wyzwanie - wyznał w rozmowie z dziennikarką "Vivy".

- Nie wiem, czy się spełnię jako ojciec w przyszłości, ale co ma być, to będzie. Myślę, że byłbym zaangażowanym tatą. Rzecz w tym, że moje instynkty opiekuńczo-rodzicielskie już się na kimś skupiają. Moja dziewczyna ma dwie nastoletnie córki, które dorastają na moich oczach i stają się bardzo ważną częścią mojego świata - wyznał wywiadzie.

Jak prezenter spełnia się w nowej roli? Wychowywanie nastolatek, to przecież trudna i wymagająca praca. Tomasz Kammel twierdzi jednak, że wszystko jest kwestią odpowiedniego podejścia - nie zastępuje dziewczynom ojca.

- Nie popełniam błędu, by grać rolę, w której nie zostałem obsadzony i próbować im go zastąpić. Wiedzą, że mają we mnie wsparcie, ale przede wszystkim wiedzą, że mają rodziców. Ja zawsze służę radą, pilnując, bym nie udzielał tych nieproszonych - dodał.