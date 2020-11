Skomentował "polexit". Wpis dziennikarza TVP nie zostawia złudzeń

Od czasu zapowiedzianego przez premiera Mateusza Morawieckiego polskiego weta ws. unijnego budżetu, temat możliwego "polexitu" coraz głośniej wybrzmiewa zarówno w ustach polityków, jak i mediach. Politycy Solidarnej Polski, tacy jak europosłanka Beata Kępa, mówią, by nie przeceniać pieniędzy z UE. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreśla zaś, by na interes Polski nie patrzeć "oczami urzędników z Brukseli". O możliwości wyjścia Polski z UE rozpisują się też prawicowe tygodniki.

Na temat możliwego "polexitu" wypowiedział się też Tomasz Kammel. Dziennikarz TVP skomentował sprawę w poście na Instagramie. Wystarczyło wymowne zdjęcie i hasztagi, by poznać w tej sprawie zdanie gospodarza programu "The Voice of Poland".