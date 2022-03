Tomasz Karolak chce przejść przeszkolenie wojskowe. "Umiem strzelać". Ale w wojsku nigdy nie był

A co z "pójściem do wojska" - obowiązkiem, który powinien spełnić ponad 30 lat temu? - W wojsku jednak nie byłem, bo jako student uczelni artystycznej byłem z tego zwolniony. Za to u mnie w domu było jak w wojsku, bo mój tata był wojskowym, no i miałem porządne szkolenie - wytłumaczył Karolak.