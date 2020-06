Tomasz Karolak znalazł nową siedzibę dla swojego teatru. Z dala od centrum

Wygląda na to, że już udało się je znaleźć. Wybór padł na Scenę Kocjana na warszawskim Bemowie. Budynek zostanie przygotowany na nowe otwarcie teatru pod koniec września.

"Obecnie trwa tam gruntowny remont. Przede wszystkim zostanie przebudowana scena, która będzie obniżona i dostosowana do wymogów IMKI. Wyremontowana została także restauracja Loft Kocjana i powstał ogródek dla mieszkańców. Będzie to przyjazne miejsce dla wielbicieli teatru oraz rodzin z dziećmi, w doskonałej lokalizacji z zapleczem parkingowym, wśród zieleni i spokojnej aury na Bemowie" - zapowiada rada dzielnicy.

Oznacza to, że fani teatru IMKA również będą musieli przystosować się do zmian. Z centrum Warszawy do Bemowa jest kawałek drogi. Podróż komunikacją miejską zajmuje prawie godzinę. Nie wiadomo zatem, czy dawni bywalcy teatru wciąż będą wybierać IMKĘ spośród szerokiego wachlarza ofert warszawskich teatrów.