Tomasz Lis z Jerzym Stuhrem. Dziennikarz pokazał wspólne zdjęcie

W połowie lipca pojawiły się niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Jerzego Stuhra. Aktor trafił w lipcu do jednego z krakowskich szpitali. Jak się okazało, przeszedł udar mózgu . Sytuacja była poważna, ale dzięki błyskawicznej pomocy specjalistów, stan aktora szybko się poprawił.

Jerzy Stuhr szczęśliwie ma się coraz lepiej. W jego imieniu dziękował medykom za pomoc jego syn. Niedługo później aktor sam pojawił się przed kamerą i w krótkim nagraniu dziękował nastolatkowi, który w "Wydarzeniach" apelował do Stuhra, żeby ten się nie poddawał, bo to dzięki niemu Piotr miał siły do walki z rakiem. Aktor serdecznie pozdrowił młodego fana.