Tomasz Oświeciński broni Antka Królikowskiego. "Został w to uwikłany"

- Ja myślę, że Antek został w to uwikłany. Nie sądzę, że on sam wpadł na ten pomysł. Żeby zorganizować taką galę, żeby znaleźć takich sobowtórów, zorganizować taką konferencję, to trzeba ponieść jakieś koszta i poświęcić czas. Ja nie wierzę, że Antek to zrobił. Myślę, że on w swoim czasie miał złych doradców. Nie wiem, kto kieruje jego wyborami, ale na pewno nie on. Myślę, że poznał jakichś ludzi, którzy po prostu chcą wykorzystać jego medialność. Ja znam Antka od wielu lat i wiem, jaki on jest. On bardzo łatwo ufa ludziom, nie bardzo umie odróżnić, kto chce go wykorzystać, a kto jest jego przyjacielem - ocenił.