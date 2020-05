Tomasz Stockinger opuścił szpital. Po powrocie do domu zrobił zaskakującą rzecz

Na szczęście zabieg Tomasza Stockingera można zaliczyć do udanych, a aktor czuje się już znacznie lepiej. Po dwumiesięcznych rehabilitacjach ostatecznie mógł wrócić do domu. Serialowy doktor Lubicz wyznał w rozmowie z "Faktem", co jako pierwsze zrobił po tak długim pobycie poza domem.

– Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem po powrocie do domu, to usiadłem w fotelu i odtworzyłem sobie z pamięci, wszystko co mnie spotkało. Przypomniałem sobie poranek, kiedy bardzo, bardzo źle się poczułem i zostałem zawieziony do szpitala. To było na początku lutego. I teraz po dwóch miesiącach usiadłem na tym samym fotelu, z którego wcześniej ledwo wstałem. Każdy ma w domu swoje ulubione miejsce, gdzie lubi przesiadywać. I dla mnie to jest fotel – powiedział Tomasz Stockinger.