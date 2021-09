Tomasz Stockinger o Beacie K.: "Trzeba pójść do specjalisty"

Sprawę w rozmowie z "Faktem" skomentował Stockinger: - Nie znam dokładnie okoliczności tego, co się przydarzyło Beacie K., więc trudno mi się jednoznacznie ustosunkować. Nie wiem, czy to, co się z nią stało, to choroba alkoholowa, czy może załamanie. Zapewne jest jej bardzo ciężko i myślę, że krytyka, choć uzasadniona, powinna być wyważona. Wnioski dla niej z tej lekcji są oczywiste. Pewnie do specjalisty trzeba pójść.