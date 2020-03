Tomasz Stockinger przeszedł ciężki zabieg: "Jestem po operacji na otwartym sercu"

– Jest dostosowana do tego, jaki mogę mieć wysiłek. Najważniejsze będą najbliższe tygodnie przy pełnej konsultacji z kardiologiem. Przede mną długa droga i dużo pracy. Muszę słuchać rehabilitantów, wykonywać różne ćwiczenia. Ale to się przecież robi dla siebie! Ciężka praca zaprocentuje – uważa serialowy dr Lubicz.

– To jest jednak sprawa kilku miesięcy, żeby na dobre wrócić do domu, do swojego rytmu życia. Mam silne postanowienie wrócić do pracy - zdradza.