Tomasz Terlikowski posłuchał "Patointeligencji". Opisał patologię w swoim liceum

"Chlało się wódę, szukało rozmaitych okazji i szalało. I ciąże przedślubne też były, depresje, samobójstwa i świrowanie, a także złamane przez alkohol życiorysy" - pisze Tomasz Terlikowski w kontekście bijącego rekordy kawałka "Patointeligencja".

Po drugie Mata jest synem prof. prawa Marcina Matczaka , znanego z krytyki PiS-owskiej reformy sądownictwa. Co skrzętnie wykorzystały "Wiadomości" TVP . O kawałku jest więc głośno, choć zdziwienie Polaków, że bogate nastolatki to wciąż nastolatki, jest dość zaskakujące.

"[...] tekst to dość smutny opis życia naszych dzieci. Tak naszych, bo te katolickie z dobrych domów wchodzą w tą samą rzeczywistość, co inne. I jeśli nie jak są pod kloszem, to później są wystawione na te same pokusy, te same zjawiska, ten sam świat, który - i to jest chyba najmocniejszy przekaz tego smutnego tekstu - nie daje nadziei, nie daje sensu, nie daje kierunku. Kasa rodziców, ich kariery, inteligencja dzieci są puste, jeśli nie ma celu, jeśli celem jest kariera, ustawienie, kasa" – zaczyna Terlikowski.