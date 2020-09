Trojan zagrał Komendę: "Tak go skatowano, że się przyznał. Popłakałem się"

Tomasz Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za czyn, którego nie popełnił. W 2000 r. został aresztowany, a wkrótce oskarżony o gwałt i zamordowanie 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej. Nie przyznawał się do winy. Do czasu. Scena, w której to zrobił, czym przypieczętował swój los na kolejnych 18 lat, była jedną z najtrudniejszych do odegrania. Piotr Trojan przyznał w "Dzień Dobry TVN" podczas rozmowy z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem: - To była jedyna scena, gdzie Tomek się przyznał do tego czynu. Tak go skatowano, że się przyznał. Popłakałem się, ale byłem wkurzony, że nikt mu nie pomógł.