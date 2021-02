Trójka z niechlubnym rekordem. Jest coraz gorzej

Wyniki badania Radio Track, przeprowadzonego między listopadem ub.r. a styczniem tego roku, opublikował m.in. portal Wirtualne Media. Dowiadujemy się z niego, że Trójka to stacja, która zanotowała największy spadek ze wszystkich stacji w podanym okresie czasu – jej udział w rynku słuchalności spadł z 5,9 proc. (taki wynik zanotowała w 2019 roku) do 2,1 proc., czyli aż o 64,8 proc. To kolejny fatalny udział rozgłośni – w czwartym kwartale miała 2,4 proc., od sierpnia do października – 2,9 proc., a od maja do lipca – 4,1 proc.