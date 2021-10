"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kurdej-Szatan wystąpiła z mężem. "To było mega trudne"

Basia Kurdej-Szatan wraz ze swoim mężem Rafałem zaśpiewali w ósmym odcinku 15. edycji programu utwór "Could I Have This Kiss Forever" Iglesiasa i Houston, który w 2000 r. zrobił furorę w wielu krajach. Ich interpretacja zrobiła spore wrażenie na jurorach. Małgorzata Walewska rzuciła nawet, że dla niej "wyglądało to jak odnowienie przysięgi małżeńskiej".