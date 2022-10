Tyle Krzysztof Rutkowski płaci byłej żonie. "Stać mnie"

Piotr Kędzierski wspomniał o pierwszej żonie Rutkowskiego. Detektyw był z nią przez 14 lat. Przyznał, że cały czas mają ze sobą kontakt. Płaci jej co miesiąc ok. 6 tys. zł na utrzymanie. - Pomagam jej do tej pory, płacę alimenty jej 1,2 tys. euro miesięcznie, żeby jej było łatwiej i żeby jej się lepiej żyło. Bo mnie na to stać, a ona ze mną budowała imperium Rutkowskiego. Z pewnością razem otworzyliśmy okno na świat, na Europę - wytłumaczył.