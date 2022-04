Maja Rutkowski mówi o związku z Krzysztofem. Wbiła szpilę innym

- Kiedyś przeszkadzał mi jego perfekcjonizm, ale dziś właśnie tę cechę w nim podziwiam. Tylko człowiek, którym ma porządek wokół siebie i skonkretyzowane plany, może osiągać sukcesy. Nie będę ukrywać, że związek z nim jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo za Krzysztofem trudno nadążyć i mu dorównać. Ale dla mnie jest wyjątkowym człowiekiem, legendą za życia. Podziwiam go za to, że sam zapracował na swój sukces i za to, z jaką siłą radzi sobie z przeciwnościami losu. W tym wszystkim ma dużo szczęścia. I ma to, o czym niejeden facet może pomarzyć: cudowną rodzinę – rozpływa się w rozmowie z tygodnikiem.