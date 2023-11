Tylko pięć osób wygrało MILION w "Milionerach". Wiadomo, na co wydali pieniądze

Tak jak powiedziałam, sobie zostawiam tylko dziesięć procent (...) Potem to sobie usiadłam z karteczką, tak żeby wszystkim starczyło (...) Chciałam dać więcej innym, część dałam swoim dzieciom, resztę na cele charytatywne, między innymi chłopcu, który potrzebował na przeszczep komórek macierzystych.... A potem doszło jeszcze to, jeszcze to... - wyznała Pani Maria trzy miesiące po wygranej.