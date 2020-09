Ujawniła szczegóły ślubu. Nie tego się spodziewaliśmy

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens są parą od ponad 2 lat. Na początku zarówno on, jak i ona ukrywali swój związek. Projektantka nie potwierdzała żadnych doniesień o tym, że jej serce jest już zajęte. Kiedy jednak prawda wyszła na jaw, Joanna i Rinke na każdym kroku pokazują, jak bardzo są w sobie zakochani .

Ukochany projektantki to pochodzący z Holandii producent telewizyjny, scenarzysta i reżyser. Jest także prezesem firmy mediowej. Para poznała się już 9 lat temu na balu dziennikarzy. Jednak nie od razu zaczęli się ze sobą spotykać. Mimo że zaiskrzyło już przy pierwszym spotkaniu, to randkować zaczęli dopiero w 2017 r. Okazją do ponownego spotkania była impreza zorganizowana przez Przetakiewicz, na którą zaprosiła Rinke. Spotkanie zaowocowało długą rozmową i pogłębieniem relacji.