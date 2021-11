Ukradli im wszystko. Urszula Dudziak przed laty otarła się o śmierć

Kiedy wrócili do mieszkania, drzwi były uchylone, a wewnątrz panował totalny bałagan. Dudziak pamięta, że tamtej nocy stracili złoto, radio, a nawet skórzaną kamizelkę. Policjant, który przyjął zgłoszenie, pocieszył ich słowami: "Dobrze, że was tu nie było, bo by was zakatrupili".