Victoria Beckham sprzątała dom ubrana w lateks. Nie bez powodu

Pandemia koronawirusa sprawia, że spędzamy w domu dużo więcej czasu niż wcześniej. Sprawa dotyczy również gwiazd show-biznesu. Victoria Beckham może teraz bardziej skupić się na domowych zajęciach i obowiązkach. Projektantka postanowiła ostatnio posprzątać mieszkanie. Nie przeszkodziło jej to jednocześnie szykownie się ubrać. Do sprzątania założyła... lateksowe spodnie, co uargumentowała równie niespodziewanie.