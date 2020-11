Viki Gabor może poszczycić się fortuną. Ma dopiero 13 lat

Kariera Viki Gabor ruszyła z kopyta po tym, jak wygrała Eurowizję Junior w 2019 r . Od tamtej chwili nastolatka stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w kraju. Niedawno ukazał się debiutancki album Viki Gabor "Getaway (Into my Imagination)", który tworzyła z międzynarodowymi producentami, pracującymi z takimi sławami, jak Katy Perry czy Zara Larsson.

Piosenkarka skończyła niedawno 13 lat. Jak sama przyznaje, jak na swój młody wiek udało się jej osiągnąć ogromny sukces. W sieci co rusz pojawia się mnóstwo plotek na temat jej życia prywatnego. Warto dodać również, że zwyciężczyni zeszłorocznej Eurowizji Junior, jest jedną z najlepiej zarabiających wokalistek w Polsce. Zbliżone do niej zarobki ma tylko Cleo. Viki Gabor brała udział w kampaniach reklamowych dla wielu różnych marek. Dodatkowo promowała film animowany i smakołyki dla dzieci na swoim koncie na Instagramie.

Przypomnijmy, że profil piosenkarki obserwuje ok. 600 tys. osób, co przyczyniło się do tego, że kwoty zaczynały się od 50 tys. złotych. Łącznie na wszystkich przedsięwzięciach Viki Gabor zarobiła około 600 tys. złotych. Jak na roczny staż w branży, są to naprawdę imponujące liczby.