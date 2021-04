Viola Kołakowska zaszczepiła się jadem żaby. Pojawił się komentarz eksperta

Viola Kołakowska jest bardzo aktywna na Instagramie . Gwiazda często publikuje wpisy, w których uparcie twierdzi, że "pandemia to jedynie przykrywka do wojny z ludźmi". Aktorka apeluje do fanów, żeby "nie wierzyć w wykreowany scenariusz statystyk śmiertelności i wirusa, który sieje, o zgrozo, śmierć". Gwiazda jest wielką orędowniczką teorii spiskowych, podważa badania naukowe i nie wierzy w skuteczność szczepień.

Ostatnio opublikowała nagranie, w którym pożegnała Krzysztofa Krawczyka. Według Kołakowskiej wokalista zmarł z powodu przyjęcia preparatu na koronawirusa. Zarzuciła także Andrzejowi Piasecznemu, że jest opłacanym aktorem, który udawał chorego, leżąc w szpitalu. - Kiepski aktor z ciebie. Andrzej, naprawdę zły… Co to jest za obrzydliwa propaganda. Do czego jeszcze się posuną? Co za to dostałeś - mówiła wówczas.