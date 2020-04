Virginia Roberts musiała opuścić szpital. A nie ma wyniku testu

Roberts nie jest już w szpitalu. - Zostałam zmuszona do opuszczenia szpitala, choć mam gorączkę i problemy z oddychaniem. Lekarz groził, że zamknie mnie na oddziale C-19 (dla pacjentów, u których zdiagnozowano już COVID-19), choć nie ma jeszcze wyniku mojego testu - poinformowała za pośrednictwem Twittera.

Roberts przyznała, że opieka medyczna w jej rodzinnym mieście Cairns, to farsa.

- Podjęłam decyzję. Wolałam wrócić do domu niż narazić się na niebezpieczeństwo. To nie pierwszy raz, gdy lekarze chcą mnie narazić. Lata wcześniej zafałszowali mój wiek i oddali mnie w ręce Jeffreya Epsteina - dodała, odnosząc się do głośnej sprawy pedofila-milionera.