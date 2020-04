Virginia Roberts z podejrzeniem koronawirusa. "Bardzo się boję"

Virginia Roberts trafiła do australijskiego szpitala. Kobieta zgłosiła się do lekarza z objawami, które wskazywały na koronawirusa. Obecnie czeka na wyniki testu.

Kim jest Virginia Roberts?

Roberts, w obliczu zataczającej coraz szersze kręgi afery, opowiedziała o tym, co robił jej książę. Amerykanka miała współżyć z brytyjskim księciem Andrzejem kilka razy w latach 1999-2002. Do pierwszego razu miało dojść, gdy kobieta była nieletnia. Wyjawiła, że została przymuszona do uprawiania z nim seksu. Syn królowej Elżbiety II wszystkiemu zaprzeczał.