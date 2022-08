Vogg (Decapitated, Machine Head): Czuć w metalu naszą polską mentalność

Jest to zróżnicowany materiał. Jest dużo oldschoolowego thrashowego grania. Jest trochę melodyjnych, lirycznych utworów. Powiedziałbym, że może to być mikstura "The Blackening" troszeczkę z "Burn My Eyes" i trochę z "Through The Ashes Of Empires". To Machine Head w pigułce. To duży powrót do bardziej oldschoolowego thrashowego grania.