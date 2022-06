50-lecie Judas Priest i wielki powrót Mercyful Fate. Sukces Mystic Festivalu w Gdańsku

Zagrali największe przeboje jak "747 (Strangers In The Night)", "Denim and Leather", "Strong Arm Of The Law", "The Band Plays On" oraz nowsze utwory jak "Battering Ram", "Thunderbolt" czy "They Played Rock And Roll" w hołdzie Motorhead, zagrany na koniec "Princess Of The Night" czy wyproszony przez fanów "Crusader" (którego nie było w setliście, porwanej zresztą przez Biffa Byforda, który zapytał fanów, czego sobie teraz życzą). Sam Biff przypomniał, że dla Saxon to powrót do Gdańska po ponad 30 latach, kiedy to Brytyjczycy wystąpili w Hali Olivii. Trudno byłoby wymarzyć sobie lepszy koncert Saxon. Przed muzycznym daniem głównym można było na pozostałych scenach uświadczyć m.in. występów Mgły oraz pomorskiego Azarath, który dał jeden z najcięższych i najmocniejszych koncertów tego festiwalu.